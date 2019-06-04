Новая фишка коммунальщиков Челябинска — ремонт-перевертыш

СЕГОДНЯ 05:36 2019-06-04T05:36:28+03:00

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Ну как тут не вспомнить пародию на криворуких ремонтников из популярного ситкома? «Не ругайся, насяльника». В одном из подъездов Копейска повесили новенькие почтовые ящики с перевернутыми цифрами. И так сойдет!

— Это модерн, — комментируют подписчики группы «Типичный Челябинск».

Как так вышло? Запросто: сначала написали цифры, потом повесили ящики и поняли (надеемся), что написали неправильно.

Тем временем в Челябинске также креативно пронумеровали этажи. Только цифры перевернули не «вверх тормашками», а зеркально. Фотографией поделилась жительница ЖК «Тополиная аллея».

Тоже с цифрами что-то не то. Фото: Лиля Гордейкина.

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ИСТОЧНИК KP.RU