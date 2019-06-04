Южноуральск получит деньги на реконструкцию главной больницы

СЕГОДНЯ 05:40 2019-06-04T05:40:42+03:00

Алексей Текслер рабочую поездку в город составил по сигналам в соцсетях

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Алексей Текслер побывал в Южноуральске. Через социальные сети он получил много жалоб на состояние главной больницы города.

Посещение горбольницы не было предусмотрено программой визита в муниципалитет. Однако Алексей Текслер счел нужным посмотреть, в каких условиях горожане получают медицинскую помощь.

Помещение взрослой поликлиники нуждается в ремонте. И в этом году город должен получить из областного бюджета два млн руб. Но этих средств, по словам медиков, не хватит. На реконструкцию нужно 32 млн руб.

Остро не хватает врачей: уролога, инфекциониста, кардиолога, отоларинголога, участковых педиатров и терапевтов, хирурга, эндокринолога, стоматологов, неврологов. Плохо с медицинским оборудованием для выявления злокачественных новообразований: нужен ультразвуковой сканер для обследования сердечно-сосудистой системы, переносной УЗИ-сканер, видеоколоноскоп и видеобронхоскоп. Цена вопроса — 11 млн руб.

— Самое большое количество жалоб от жителей города — по медучреждению. На ремонт нужно 32 млн рублей, мы это решение примем. По необходимому оборудованию — жду от вас список, также решение будет положительное. По кадрам вопрос понятен. Будем решать. Без первичного звена никуда не деться, — сказал Алексей Текслер.

Побывал Текслер на площадке местного долгостроя (дома-интерната для престарелых и инвалидов). В местном Доме кино пообщался с горожанами. Люди просили помочь организовать площадки для раздельного сбора мусора. Их беспокоит состояние водоснабжения города, очистных сооружений и дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU