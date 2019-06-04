Алексей Текслер увидел, как молоко превращается в творог

СЕГОДНЯ 06:07 2019-06-04T06:07:20+03:00

"Подовинное молоко" работает только на местном сырье - это пример для других предприятий. Фото: gubernator74.ru

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Алексей Текслер познакомился с работой предприятия «Ю.М.Э.К.», которое выпускает стеклянные изоляторы. Побывал на площадке «Подовинного молока». Оба принадлежат к среднему и малому бизнесу. Как подчеркнул глава региона, именно небольшие производства — основа экономики. И власти должны максимально стимулировать и поддерживать их.

На предприятии «Ю.М.Э.К.» трудится 240 человек. Текслеру рабочие сообщили, что у них нет коллективного договора. Но руководитель пообещал продумать вопрос с дополнительными гарантиями для работников.

— Это важно, посмотрим, как отработают. Нужно усилить социальную ответственность бизнеса перед работниками — это такой сигнал всем работодателям, бизнесу нашей области, — сказал глава региона.

Завод «Подовинное молоко» открылся три года назад на мощностях, выкупленных у обанкротившегося предприятия «Урал-молоко». И рабочих мест за это время стало больше на сотню. В дело вложено более 116 млн руб. Это «вкусный» бизнес: появился творожных цех, заквасочное отделение. Обновлен цех сушки молока, вентиляционная система и система водоочистки. Есть свой автопарк — 40 фирменных машин для доставки продукции и сырья. В сутки завод перерабатывает местное сырье — 80 т молока. Здешние молоко, кисломолочку и творог любят в Челябинской области и в Башкирии.

— Сегодня в нашей области при производстве молочной продукции перерабатывается лишь 50 процентов собственного сырья. Этого крайне мало. Поручил минсельхозу посмотреть возможности дополнительных мер поддержки, чтобы увеличить объем. Причем в такой логике: мы производим свое молоко, и наши же предприятия его перерабатывают, — сказал Алексей Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU