В Челябинске из-за мусульманского праздника на линию не вышли маршрутки
В Челябинске утром 4 июня внезапно исчезли многие маршрутные такси. На каждой остановке толпа народу. Пассажиры, не дождавшись маршруток, пересаживаются на электротранспорт. Об этом челябинцы сообщают в социальных сетях.
- В трамваях и троллейбусах давка. Таксисты задрали цены, - пишут в местных пабликах жители Челябинска.
Многие водители маршрутных такси не вышли на линию из-за мусульманского праздника. Сегодня, 4 июня, они отмечают Ураза-байрам. С утра верующие собираются на проповедь и общий намаз. Возле мечетей столпотворение людей. Все ближайшие парковки заняты маршрутками.
На работу водители вернутся к обеду. Так что, вечером люди смогут уехать с работы в штатном режиме.
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ИСТОЧНИК KP.RU