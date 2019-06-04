2019-06-04T06:22:16+03:00
Общество

Алексей Текслер передал мэру Южноуральска синюю папку

«Комсомолка» узнала ее содержание
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Александру Лазареву привезли сигналы жителей Южноуральска. Фото: Марина Власова.Александру Лазареву привезли сигналы жителей Южноуральска. Фото: Марина Власова.
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Во время визита в Южноуральск Алексей Текслер провел совещание с главой города Александром Лазаревым. Обсуждались местные проблемы.

Как подчеркнул Алексей Текслер, нужно поддерживать малый и средний бизнес, создавать для предпринимателей хороший климат. Еще одно важное направление — перерабатывающая промышленность. Вокруг расположены города сельские районы, удобная логистика, есть свои кадры, опыт, навыки.

Алексей Текслер вручил Лазареву синюю папку. В ней — обращения южноуральцев, которые пришли на имя главы региона в соцсетях. Такие папки чиновникам Текслер передает, когда приезжает с визитом. И маршрут часто отличается от протокола, потому что составлен и по обращениям местных жителей.

— Есть ряд проблем, общих для территорий, — дороги, состояние коммунальных сетей, водоснабжение, очистные. Решать их надо по приоритетности. Передаю вам свою синюю папку, здесь вопросы и проблемы, обозначенные жителями города. Давайте объединять усилия, чтобы горожане наконец-то почувствовали реальную заботу о себе, — сказал Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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