В больнице Южноуральска заменят ветхие сети и кровлю

СЕГОДНЯ 06:31 2019-06-04T06:31:43+03:00

Алексей Текслер распорядился решать задачи сейчас, а не откладывать их «на потом»

Изменить размер текста: A A

Итоги насыщенной встречами поездки в Южноуральск глава региона Алексей Текслер подвел в Инстаграме:

— В Южноуральске я сконцентрировался на объектах, которые мне обозначили жители округа в комментариях. Многие проблемные вопросы удалось решить на месте. Поликлинике городской больницы требуется капитальный ремонт, выделил необходимые средства. Будут заменены тепло и водоснабжение, фасад, кровля, внутренняя отделка. Кроме того, заменим устаревшее и приобретем в поликлинику новое диагностическое оборудование.

Хорошая новость для местных жителей с ограниченными возможностями здоровья:

— Когда ко мне обратился директор местного ФОКа с просьбой выделить средства на ремонт бассейна и подъемника для детей с ограниченными возможностями здоровья, мы решили это сделать сейчас. Необходимо создавать «доступную среду» уже сегодня, не откладывая решения «на потом», — подчеркнул Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU