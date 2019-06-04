2019-06-04T06:31:43+03:00
Общество

В больнице Южноуральска заменят ветхие сети и кровлю

Алексей Текслер распорядился решать задачи сейчас, а не откладывать их «на потом»
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В больнице Южноуральска Текслер расспросил местных жителей о проблемах. Фото: alexeytexler.officialВ больнице Южноуральска Текслер расспросил местных жителей о проблемах. Фото: alexeytexler.official
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Итоги насыщенной встречами поездки в Южноуральск глава региона Алексей Текслер подвел в Инстаграме:

— В Южноуральске я сконцентрировался на объектах, которые мне обозначили жители округа в комментариях. Многие проблемные вопросы удалось решить на месте. Поликлинике городской больницы требуется капитальный ремонт, выделил необходимые средства. Будут заменены тепло и водоснабжение, фасад, кровля, внутренняя отделка. Кроме того, заменим устаревшее и приобретем в поликлинику новое диагностическое оборудование.

Хорошая новость для местных жителей с ограниченными возможностями здоровья:

— Когда ко мне обратился директор местного ФОКа с просьбой выделить средства на ремонт бассейна и подъемника для детей с ограниченными возможностями здоровья, мы решили это сделать сейчас. Необходимо создавать «доступную среду» уже сегодня, не откладывая решения «на потом», — подчеркнул Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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