2019-06-04T07:14:22+03:00
Общество

У знаменитого челябинского хоккеиста Евгения Кузнецова родился сын

Малыша назвали Федор
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: hctraktor.orgФото: hctraktor.org
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В семье нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова — пополнение. У Евгения и Анастасии родился второй ребенок. Об этом сообщает официальный сайт ХК «Трактор».

Роды прошли благополучно. Мальчик появился на свет 3 июня. Родители дали ему имя Федор. Это второй ребенок в семье Кузнецовых. Старшая дочь Есения родилась в 2015 году. Супруги познакомили восемь лет назад в арене «Трактор», а через два года поженились.

От лица родного клуба Евгения и Анастасию поздравил генеральный директор ХК «Трактор» Борис Видгоф:

— Рождение детей это всегда невероятные эмоции, новый жизненный этап и огромная ответственность. Желаю молодым родителям и маленькому Федору здоровья и счастья, мирного неба над головой и всех благ! Уверен, многомиллионная армия поклонников Евгения, присоединится к моим словам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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