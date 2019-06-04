Под Челябинском школьник утонул в карьере на глазах у друзей

СЕГОДНЯ 07:46 2019-06-04T08:36:05+03:00

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Трагедия произошла 3 июня под Челябинском недалеко от садового товарищества «Нефтяник». Мальчишки купались в небольшом затопленном карьере. Один из подростков в какой-то момент начал тонуть. Помочь товарищу у ребят не получилось — 13-летний школьник погиб.

— На место ЧП в максимально короткие сроки прибыли спасатели. Провели разведку акватории. Тело погибшего обнаружили в 15 метрах от берега и подняли на поверхность, — сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

По факту гибели подростка проводится проверка, специалисты выясняют все обстоятельства происшествия. С друзьями и родителями утонувшего мальчика работают психологи.

В этом году это уже третий случай гибели подростков на водоеме. В конце мая на карьере в Копейске, спасая друзей, утонул 13-летний школьник Дима Новоселов. А через несколько дней в Магнитогорске погиб девятиклассник, который пытался переплыть Урал.

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ИСТОЧНИК KP.RU