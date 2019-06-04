2019-06-04T08:36:05+03:00
Происшествия

Под Челябинском школьник утонул в карьере на глазах у друзей

Тело 13-летнего подростка нашли в 15 метрах от берега
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Тело со дна карьера поднимали водолазы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН.Тело со дна карьера поднимали водолазы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН.
Изменить размер текста:

Трагедия произошла 3 июня под Челябинском недалеко от садового товарищества «Нефтяник». Мальчишки купались в небольшом затопленном карьере. Один из подростков в какой-то момент начал тонуть. Помочь товарищу у ребят не получилось — 13-летний школьник погиб.

— На место ЧП в максимально короткие сроки прибыли спасатели. Провели разведку акватории. Тело погибшего обнаружили в 15 метрах от берега и подняли на поверхность, — сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

По факту гибели подростка проводится проверка, специалисты выясняют все обстоятельства происшествия. С друзьями и родителями утонувшего мальчика работают психологи.

В этом году это уже третий случай гибели подростков на водоеме. В конце мая на карьере в Копейске, спасая друзей, утонул 13-летний школьник Дима Новоселов. А через несколько дней в Магнитогорске погиб девятиклассник, который пытался переплыть Урал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Южный Урал надвигается ураган
У знаменитого челябинского хоккеиста Евгения Кузнецова родился сын
В больнице Южноуральска заменят ветхие сети и кровлю
Алексей Текслер передал мэру Южноуральска синюю папку
В Челябинске из-за мусульманского праздника на линию не вышли маршрутки
Алексей Текслер увидел, как молоко превращается в творог
В Челябинской области 12-летний мальчик сорвался с недостроя
Южноуральск получит деньги на реконструкцию главной больницы
Новая фишка коммунальщиков Челябинска — ремонт-перевертыш
Банда мошенников с детьми разводит на деньги автомобилистов в Челябинской области
Облако-вертолет и облако-взрыв: жители Челябинской области увидели в небе необычные вещи
Плюшевая банда на мопедах подняла настроение жителям Челябинской области
«Мама, я прорвусь»: клип выпускников из Челябинской области о сдаче ЕГЭ стал хитом соцсетей
В Челябинске тетя попыталась отнять квартиру у 10-летнего племянника-сироты
С вещами на выход: еще двоих удалили с ЕГЭ за попытку списать в Челябинской области
Жителей дома в центре Челябинска, где с фасада обрушились кирпичи, обязали делать ремонт за свой счет
МЧС объявило штормовое предупреждение на Южном Урале