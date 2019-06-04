Из ТРК в Магнитогорске эвакуировали людей
Утром 4 июня в здании крупного ТРК «Гостиный двор» сработала система оповещения. Всех посетителей и персонал попросили выйти на улицу. На месте работают сотрудники экстренных служб.
Информация о происшествии появилась в социальных сетях. Очевидцы событий выкладывают в интернет фото экстренной эвакуации и сообщают, что в здании ничего не горит, дыма не видно, гарью не пахнет.
«Комсомолка» выяснила, что причин для беспокойства нет. Тревога оказалась учебной.
- Мы уже вернулись на рабочие места. У нас все в порядке. Об учениях нас предупреждали заранее. Их проводят для отработки эвакуации работников и посетителей торгового центра на случай ЧП, - рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» - Челябинск» сотрудники ТРК «Гостиный двор».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта kpravda@ya.ru
SMS 8-902-616-06-06
Тел. (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU