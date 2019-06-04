2019-06-04T10:22:25+03:00
Происшествия

Из ТРК в Магнитогорске эвакуировали людей

"Комсомолка" узнала, что случилось
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com "Новости Магнитогорска"Фото: vk.com "Новости Магнитогорска"
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Утром 4 июня в здании крупного ТРК «Гостиный двор» сработала система оповещения. Всех посетителей и персонал попросили выйти на улицу. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Информация о происшествии появилась в социальных сетях. Очевидцы событий выкладывают в интернет фото экстренной эвакуации и сообщают, что в здании ничего не горит, дыма не видно, гарью не пахнет.

«Комсомолка» выяснила, что причин для беспокойства нет. Тревога оказалась учебной.

- Мы уже вернулись на рабочие места. У нас все в порядке. Об учениях нас предупреждали заранее. Их проводят для отработки эвакуации работников и посетителей торгового центра на случай ЧП, - рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» - Челябинск» сотрудники ТРК «Гостиный двор».

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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