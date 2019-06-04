Как на кладбище, только хуже: жители Кургана нашли куклу Вуду в полисаднике жилой многоэтажки
Не каждый двор может похвастаться хорошей детской площадкой и цветочными клумбами. Но многие жильцы стараются приукрасить свой двор. Жители Кургана выложили в социальные сети неудачные примеры народного благоустройства.
На одном фото кто-то распял на дереве плюшевую обезьяну. От дождей и пыли шкура животного превратилась в грязную тряпку. А в другом дворе дерево украшает настоящая кукла Вуду — страшная, грязная и не похожая на зверей и людей.
— В сумерках можно так напугаться, что там и останешься! — иронизируют горожане.
Также жители города нашли двор, где народный умелец собрал все возможные объекты уличного искусства: лебедей из пластиковых бутылок, черепах, сделанных их тазов, крашенные пеньки и бревно-крокодила.
Форменная помойка. Фото: Олег Копылов.
— Даешь колхозный треш во все дворы! Ударим старыми автомобильными покрышками по безвкусице города! — с горечью призывают курганцы.
Многие хотят видеть под окнами современные и ухоженные городские дворы.
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ИСТОЧНИК KP.RU