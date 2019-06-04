В Челябинске по Кировке пройдут десятки Пушкиных

СЕГОДНЯ 11:12 2019-06-04T11:15:57+03:00

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Если в этот четверг, 6 июня, вы увидите на главной пешеходной улице толпу Пушкиных — не пугайтесь! Машину времени никто не запускал, в глазах у вас не двоится. Просто челябинцы организовали флэшмоб «Пушкин Day», посвященный 220-й годовщине со дня рождения великого русского писателя и поэта.

Десятки поклонников творчества Александра Сергеевича наденут цилиндры, плащи, приклеят бакенбарды и пройдут по Кировке. Организаторы шествия — сотрудники Челябинской областной библиотеки.

— Присоединяйся! Придумай, сделай или возьми напрокат костюм А.С. Пушкина. Приведи с собой друзей или родственников в таких же костюмах. Вместе станьте участниками областного флешмоба, — призывают в публичке.

На странице библиотеки «во ВКонтакте» представлена иллюстрированная инструкция, как смастерить цилиндр и бакенбарды.

Костюмированнное шествие «Пушкин DAY» пройдет 6 июня на Кировке. Встреча участников — у «Городских ворот». Начало — в 12 часов. Вопросы можно задать по телефону 8 (351) 796-38-92.

ИСТОЧНИК KP.RU