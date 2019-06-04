В Челябинске по Кировке пройдут десятки Пушкиных
Если в этот четверг, 6 июня, вы увидите на главной пешеходной улице толпу Пушкиных — не пугайтесь! Машину времени никто не запускал, в глазах у вас не двоится. Просто челябинцы организовали флэшмоб «Пушкин Day», посвященный 220-й годовщине со дня рождения великого русского писателя и поэта.
Десятки поклонников творчества Александра Сергеевича наденут цилиндры, плащи, приклеят бакенбарды и пройдут по Кировке. Организаторы шествия — сотрудники Челябинской областной библиотеки.
— Присоединяйся! Придумай, сделай или возьми напрокат костюм А.С. Пушкина. Приведи с собой друзей или родственников в таких же костюмах. Вместе станьте участниками областного флешмоба, — призывают в публичке.
На странице библиотеки «во ВКонтакте» представлена иллюстрированная инструкция, как смастерить цилиндр и бакенбарды.
Костюмированнное шествие «Пушкин DAY» пройдет 6 июня на Кировке. Встреча участников — у «Городских ворот». Начало — в 12 часов. Вопросы можно задать по телефону 8 (351) 796-38-92.
ИСТОЧНИК KP.RU