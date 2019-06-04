В Челябинске нашли 10 артиллерийских снарядов возле железной дороги
В Ленинском районе в заброшенном здании, расположенном неподалеку от железнодорожных путей, нашли десяток снарядов. На место тут же стянулись спецслужбы. Инцидент произошел в понедельник вечером, 3 июня.
— Предметы осмотрели полицейские. Установлено, что обнаружены корпуса артиллерийских снарядов калибра 122 мм, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в ЕДДС Челябинска.
Снаряды изъяли сотрудники ОМОН для утилизации.
— Опасности они не представляют, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Челябинску.
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ИСТОЧНИК KP.RU