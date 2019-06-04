2019-06-04T14:28:34+03:00
Спорт

Источник назвал возможную причину увольнения Пола Щехуры из челябинского «Трактора»

Клуб объявил о расторжении контракта по обоюдному соглашению сторон
Алексей МИКУШИН
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Пол Щехура стал одним из самых результативных нападающих челябинского «Трактора».Пол Щехура стал одним из самых результативных нападающих челябинского «Трактора».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Североамериканский нападающий играл в составе черно-белых с 2016 года. За это время Щехура стал одним из самых результативных нападающих челябинского «Трактора». Его статистика — 176 матчей, 89 очков (46 шайб и 43 передачи), показатель полезности «+10». 4 июня стало известно, что контракт с Полом Щехурой расторгают. Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Трактор».

В прошедшем сезоне 33-летний форвард провел за «Трактор» 41 матч, забросил 10 шайб и сделал пять результативных передач. Однако почти на протяжении половины сезона Щехура не мог выйти на площадку из-за травм.

— Скорее всего, именно это обстоятельство, плюс довольно дорогой контракт (порядка 60 млн. рублей в год), и стало причиной расторжения контракта, — сообщил источник в ХК «Трактор».

Пока неизвестно, выплатят ли компенсацию канадцу, поскольку его официальный контракт с «Трактором» завершается лишь в конце декабря 2019 года.

Кстати, на днях клуб подписал контракт с еще одним легионером — чешским нападающим Лукашем Седлаком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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