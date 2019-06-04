2019-06-04T14:55:45+03:00
Общество

Алексей Текслер познакомился с суперпрофи ограниченных возможностей здоровья

Глава региона посетил площадки регионального чемпионата Абилимпикс — Южный Урал 2019
Ольга АНТОНОВА
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Алексей Текслер познакомился с мастерами высокого класса. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер познакомился с мастерами высокого класса. Фото: gubernator74.ru
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Пятый год Челябинская область проводит фестиваль профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Но, как подчеркнул глава региона Алексей Текслер, фестиваль — не про ограниченные возможности здоровья его участников, а про безграничные перспективы, про будущее.

— Конкурс профмастерства — это путевка в жизнь. Дети могут определиться с тем, что им наиболее всего интересно и с чем они, возможно, свяжут свою судьбу. Мне не нравится, когда говорим о детях с ограниченными возможностями. Я считаю, что нужно сделать так, чтоб их возможности были безграничны, — подчеркнул Алексей Текслер. — Я уверен, когда мы говорим об «Абилимпиксе», то это не про соревнования, а про будущее.

Фестиваль проходит в челябинском Дворца учащейся молодежи «Смена». В соревнованиях участвуют 300 человек. Конкурсная программа — это 30 направлений: мультимедийная журналистика, токарное дело, резьба по дереву, кондитерское дело, изобразительное искусство и др. Участникам от 14 до 65 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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