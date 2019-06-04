Челябинская коза по имени Даша стала звездой соцсетей

СЕГОДНЯ 21:19 2019-06-04T21:19:31+03:00

Она переполошило полицию и зоозащитников на Ямале

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Пользователи соцсетей активно обсуждают приключения козы Даши, которая из Челябинска попала на Ямал. Жительница небольшого сибирского города Губкинский привезла Дашу из отпуска с Южного Урала.

Поселить козу в квартире женщина не решилась. Вместо этого привязала ее к трубе жилого дома. Днем коза паслась под окнами многоэтажки, а ночью грелась в хозяйском УАЗике.

Вскоре на несчастную Дашу обратили внимание местные зоозащитники. Их возмутили нечеловеческие условия содержания козы.

— Стоит под дождем уже пять часов. Надо ей помочь, а то подхватит пневмонию или собаки загрызут, — написали в местном паблике любители животных.

Переживая за судьбу Даши, волонтеры отвязали ее от трубы и увезли в приют.

Обнаружив пропажу «любимицы», хозяйка обратилась в полицию. По горячим следам правоохранители разыскали Дарью в соседнем поселке, куда ее увезли неравнодушные зоозащитники.

Сейчас волонтеры пишут письма во все инстанции. Они добиваются, чтобы хозяйку козы привлекли к ответственности за «жестокое обращение с животными». Пока женщине грозит только штраф за незаконный ввоз животного.

Даша, между тем, по-прежнему живет на привязи возле многоэтажки. По словам местных ветеринаров, в сентябре ее планируют отправить обратно в Челябинск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

Поющая коза из Губкинского.Видео: Ольга Сытник Монтаж: Владислав Мояк

ИСТОЧНИК KP.RU