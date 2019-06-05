2019-06-05T04:54:03+03:00
Дом. Семья

Жителей Челябинска «атакуют» летучие мыши и бабочки

На живность пожаловались в соцсетях
Ирина КАРЕЛИНА
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Такие мышки залетают в квартиры к жителям Ленинского района. Фото: Дарья Серебрянская.Такие мышки залетают в квартиры к жителям Ленинского района. Фото: Дарья Серебрянская.
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Жители Ленинского района Челябинска сообщают о том, что к ним в квартиры то и дело залетают летучие мыши. Кто-то рад видеть диковинку, но многие кричат от страха.

— Ул. Ереванская. Кот вечером поймал на балконе летучую мышь, — написала в группе «Подслушано Ленинский район Челябинск» в ВК Дарья Серебрянская.

— А к нам сразу две залетело. Одна лохматая рыжая, другая лысая и черная, — ответила Мария Стенина.

Летучие мыши в Ленинском районе. Фото: Мария Стенина, Павел Клочко.

Летучие мыши в Ленинском районе. Фото: Мария Стенина, Павел Клочко.

— На ул. Масленникова, 16 их полно, — сообщила Наталья Державицкая.

И таких комментариев много.

Кого-то атакуют летучие мыши, а кого-то — бабочки.

— Почему на ул. Труда вечно «орудует» стая бабочек? Особенно в жару. Откуда они сбежали? Уже вторую неделю прохожу там в обед, и на меня летит эта стая, — написал в группе «ВКонтакте» Антон Бондарь.

Вот такие бабочки летают в большом количестве по ул. Труда. Фото: Антон Бондарь

Вот такие бабочки летают в большом количестве по ул. Труда. Фото: Антон Бондарь

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ИСТОЧНИК KP.RU

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