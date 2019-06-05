2019-06-05T05:56:06+03:00
Общество

В Челябинской области набирают на работу лже-газовщиков

Вакансия опубликована в соцсетях
Ирина КАРЕЛИНА
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Вакансия во «ВКонтакте»Вакансия во «ВКонтакте»
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Жительница Миасса опубликовала на своей личной странице во «ВКонтакте» интересную вакансию:

— Набираем команду парней для работы: проверка газового оборудования. Командировка. Несложная и ХОРОШО оплачиваемая работа. Не упусти возможность разбогатеть. Подробности — лично.

К объявлению прилагается фото сумки, полной денег.

Этот пост разместили в группе «ЧП Миасс» в ВК с комментарием «Как думаете, чтобы стать газовщиком нужны специальные знания, документы и квалификация? Похоже, новая схема сбора средств у доверчивого населения отработана».

Горожане подозревают, что таким образом набирают на работу лже-газовщиков — тех самых, что ходят по квартирам и впаривают дорогие не нужные приборы, пугая утечкой газа и взрывом. Девушка-работодатель на такие заявления отвечает с матами. Также, по ее словам, «чтобы стать газовщиком, нужно иметь только желание заработать», даже «много ума не нужно».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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