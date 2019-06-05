Директора детдома в Челябинской области поймали на краже миллиона рублей
В Магнитогорске судили экс-руководителя центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Родник». Ее обвиняли в присвоении бюджетных денег — 1,1 млн рублей. Приговорили к реальному лишению свободы.
Схема была простая: директор приюта фиктивно трудоустроила трех человек: деньги на зарплату им приходили, но людей никто не видел. Также проверка вскрыла фальшивую закупку инвентаря.
— Суд приговорил ее к трем годам и шести месяцам исправительной колонии общего режима. Деньги она должна будет вернуть, — сообщили в пресс-службе генпрокуратуры РФ.
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ИСТОЧНИК KP.RU