Полиция отыскала хулигана, который обстреливал машины и прохожих в Парковом

СЕГОДНЯ 05:28 2019-06-05T05:29:53+03:00

Он рассказал, что не хотел никому причинять вреда

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В соцсетях жители микрорайона Парковый в Челябинске живо обсуждают ЧП минувших выходных. Неизвестный обстреливал из окна многоэтажки на Краснопольском проспекте машины и прохожих. Полиция начала проверку и нашла предполагаемого стрелка.

— Участковые провели поквартирный обход дома, из которого предположительно производились выстрелы, и установили личность стрелявшего. Молодому человеку 24 года, он стрелял с балкона квартиры на восьмом этаже, — сообщили в УМВД Челябинска.

При этом парень заявил, что не хотел никому вреда. Пневматический пистолет у него изъяли. Пока же участковые ждут на прием в свой офис в Парковом всех пострадавших. Уголовного дела еще нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU