Полиция отыскала хулигана, который обстреливал машины и прохожих в Парковом
В соцсетях жители микрорайона Парковый в Челябинске живо обсуждают ЧП минувших выходных. Неизвестный обстреливал из окна многоэтажки на Краснопольском проспекте машины и прохожих. Полиция начала проверку и нашла предполагаемого стрелка.
— Участковые провели поквартирный обход дома, из которого предположительно производились выстрелы, и установили личность стрелявшего. Молодому человеку 24 года, он стрелял с балкона квартиры на восьмом этаже, — сообщили в УМВД Челябинска.
При этом парень заявил, что не хотел никому вреда. Пневматический пистолет у него изъяли. Пока же участковые ждут на прием в свой офис в Парковом всех пострадавших. Уголовного дела еще нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU