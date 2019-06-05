Дом-великан с 28 подъездами удивляет жителей Зауралья
В Кургане ходят легенды, что жители этого дома заказывают такси, чтобы приехать в гости к соседям. Шутка, конечно, но дом действительно необычно длинный — аж 28 подъездов. В народе его называют «пентагон». Стоит он по адресу 2 микрорайон, 3.
— В такси все время удивляются и переспрашивают, когда я называю номер подъезда, — написала жительница этого дома Алена Короткова в группе «Интересный Курган» в ВК.
Дом с 28-ю подъездами на карте 2gis
Но это еще не все чудеса зауральского домостроения. К примеру, в доме на ул. Ленина нумерация подъездов почему-то начинается с середины. А в доме №12 на ул. Петрова всего три подъезда: номер 5, 6 и 7, а квартиры начинается со 146-й.
Необычная нумерация подъездов. Карта 2 gis
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ИСТОЧНИК KP.RU