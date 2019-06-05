На пост ректора челябинского педуниверситета претендуют две женщины

СЕГОДНЯ 06:20 2019-06-05T06:21:27+03:00

С конца 2017 года в вузе не могут выбрать ректора. Фото: cspu.ru

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4 июня в Минобрнауки прошла аттестационная комиссия. Решали, кого из кандидатов допустить до выборов ректора ЮУрГГПУ — в народе педунверситет. Претендовали пятеро, но отбор прошли только двое. Это и. о. ректора вуза Татьяна Чумаченко и зампроректора по учебной работе ЮУрГУ Марина Потапова.

Дата выборов пока не назначена. Пост ректора также хотели занять проректор педуниверситета Нина Корнещук, завкафедрой политических наук УрФУ Илья Левченко и профессор из ЮУрГУ Владимир Базелюк. Однако они не прошли отбор.

Последним ректором педуниверситета был Владимир Садырин. В конце 2017 года его полномочия истекли. Он и еще пятеро ученых хотели занять этот пост. Но никого из кандидатов Минобрнауки не одобрил.

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ИСТОЧНИК KP.RU