На пост ректора челябинского педуниверситета претендуют две женщины
4 июня в Минобрнауки прошла аттестационная комиссия. Решали, кого из кандидатов допустить до выборов ректора ЮУрГГПУ — в народе педунверситет. Претендовали пятеро, но отбор прошли только двое. Это и. о. ректора вуза Татьяна Чумаченко и зампроректора по учебной работе ЮУрГУ Марина Потапова.
Дата выборов пока не назначена. Пост ректора также хотели занять проректор педуниверситета Нина Корнещук, завкафедрой политических наук УрФУ Илья Левченко и профессор из ЮУрГУ Владимир Базелюк. Однако они не прошли отбор.
Последним ректором педуниверситета был Владимир Садырин. В конце 2017 года его полномочия истекли. Он и еще пятеро ученых хотели занять этот пост. Но никого из кандидатов Минобрнауки не одобрил.
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