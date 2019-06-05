2019-06-05T06:21:27+03:00
Общество

На пост ректора челябинского педуниверситета претендуют две женщины

Дата выборов пока не назначена
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
С конца 2017 года в вузе не могут выбрать ректора. Фото: cspu.ruС конца 2017 года в вузе не могут выбрать ректора. Фото: cspu.ru
Изменить размер текста:

4 июня в Минобрнауки прошла аттестационная комиссия. Решали, кого из кандидатов допустить до выборов ректора ЮУрГГПУ — в народе педунверситет. Претендовали пятеро, но отбор прошли только двое. Это и. о. ректора вуза Татьяна Чумаченко и зампроректора по учебной работе ЮУрГУ Марина Потапова.

Дата выборов пока не назначена. Пост ректора также хотели занять проректор педуниверситета Нина Корнещук, завкафедрой политических наук УрФУ Илья Левченко и профессор из ЮУрГУ Владимир Базелюк. Однако они не прошли отбор.

Последним ректором педуниверситета был Владимир Садырин. В конце 2017 года его полномочия истекли. Он и еще пятеро ученых хотели занять этот пост. Но никого из кандидатов Минобрнауки не одобрил.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дом-великан с 28 подъездами удивляет жителей Зауралья
Полиция отыскала хулигана, который обстреливал машины и прохожих в Парковом
В Челябинской области набирают на работу лже-газовщиков
Директора детдома в Челябинской области поймали на краже миллиона рублей
Жителей Челябинска «атакуют» летучие мыши и бабочки
Челябинская коза по имени Даша стала звездой соцсетей
На фасаде пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске появились белые птицы
На Южном Урале сильный ветер унес детский батут на проезжую часть
Алексей Текслер познакомился с суперпрофи ограниченных возможностей здоровья
Источник назвал возможную причину увольнения Пола Щехуры из челябинского «Трактора»
В Челябинске на железной дороге поймали подростков, которые подкладывали камни на рельсы
В Челябинске нашли 10 артиллерийских снарядов возле железной дороги
В Челябинске по Кировке пройдут десятки Пушкиных
В службе судебных приставов Челябинской области сменился руководитель