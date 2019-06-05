2019-06-05T07:27:27+03:00
Общество

В Челябинске пройдет Бессмертный полк русских писателей

Увлеченных литературой призывают принести портрет любимого автора и прочесть отрывок из его произведения
Андрей АБРАМОВ
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Акция "Бессмертный полк российских писателей и поэтов" состоится в Челябинске. Фото предоставлено Центральной библиотекой им. ПушкинаАкция "Бессмертный полк российских писателей и поэтов" состоится в Челябинске. Фото предоставлено Центральной библиотекой им. Пушкина
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Необычную акцию проведут в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина в Челябинске. Называется «Бессмертный полк русской литературы». Местное отделение Союза писателей решило почтить память российских поэтов и писателей, которых уже нет в живых.

— Любой желающий сможет принести на эту встречу фото любимого автора и прочитать отрывок из его произведения. Акция проводится в России уже в третий раз, и впервые — в Центральной библиотеке имени Пушкина. Встреча приурочена к 220-летнему юбилею Александра Сергеевича и Дню русского языка. Сотрудники краеведческого отдела представят выставку и презентацию «Бессмертный литературный полк», где гости смогут познакомиться с произведениями южноуральских авторов, — рассказали в библиотеке.

6 июня, четверг;

16.00;

Пушкинский зал Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина;

Коммуны, 69.

ИСТОЧНИК KP.RU

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