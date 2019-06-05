2019-06-05T07:45:22+03:00
Общество

Челябинец предложил убрать забор от здания правительства Челябинской области

Он считает, что главная резиденция области так будет смотреться красивее
Андрей АБРАМОВ
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Вот так администрация губернатора может выглядеть без забора. Автор проекта: Павел КочневВот так администрация губернатора может выглядеть без забора. Автор проекта: Павел Кочнев
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На улице Цвиллинга в Челябинске стоит белоснежное здание администрации региона. Его окружает черный забор. Житель города Павел Кочнев сообщил в соцсетях, что направил в резиденцию главы области обращение с просьбой убрать ограду.

— Ни в одной из соседних областей я пока не обнаружил центральный фасад здания правительства отделенный от города забором в котором нет даже открытой калитки. Везде люди свободно прогуливаются у центральных входов. И только в Челябинске решетка ограждает чиновников от простых граждан, — написал Павел.

Также челябинец приложил свой вариант проекта обустройства территории у правительства.

— Доступный фасад демонстрирует открытость властей к простым людям, а не стремление отгородиться. Прошу вас рассмотреть возможность демонтировать забор. Этим Вы продемонстрируете людям перемены в отношениях властей и жителей области, а люди получат больше пространства для комфортных прогулок в центральной части города вдоль фасада красивого здания, а не вдоль очередного забора, которых и так слишком много в нашем городе, — пишет горожанин.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Василий Воронин, редактор радио «Комсомольская правда» 95,3 FM

— Забор не выглядит плохо и вполне вписывается в челябинскую реальность. Без него чувствуется какая-то незавершенность картины. Да и потом, убрав забор — мы лишим администрацию личного пространства. У людей очень ответственная работа, мы должны заботиться о их комфорте так, как они заботятся о нас. И калитка обязательно должна быть заперта!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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