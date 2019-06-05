Строитель, который мог убить школьницу в Магнитогорске, будет отвечать в суде
Вскоре в Челябинском областном суде начнут разбирать дело 27-летнего жителя Магнитогорска. Год назад его наняли делать ремонт в квартире. В один из дней он обратился к соседям и сообщил, что обнаружил тело дочери хозяев. Ей было 15 лет.
15-летнюю школьницу забили молотком и изнасиловали. Сам строитель утверждает, что выходил в магазин, а когда вернулся, нашел тело. Свою вину он отрицает.
— Его обвиняют в убийстве, сопряженном с изнасилованием, а также иных действиях сексуального характера, — сообщили в прокуратуре Челябинской области.
Обвиняемому грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU