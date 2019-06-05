Житель Челябинской области попал под уголовную статью за то, что пытался «отбить» свою машину матом

СЕГОДНЯ 08:03 2019-06-05T08:25:55+03:00

Авто он вернул, но теперь ему светят исправительные работы

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В одном из сел Красноармейского района местный житель взял кредит и не смог вовремя его погасить. Банк обратился в суд и взыскивать долг поручили приставам. Сотрудники узнали, что у мужчины есть машина и отправились к нему, чтобы арестовать авто.

Lada Kalina стояла возле дома. Но сам хозяин на звонки в дверь не реагировал. Однако как только приехал эвакуатор, выбежал на улицу.

— Вместо попытки мирно решить вопрос, накинулся с оскорблениями на приставов. Свою агрессию он проявил громко, публично, поскольку на месте проведения исполнительных действий собралось несколько односельчан должника. Возбуждено уголовное дело за публичное оскорбление представителя власти, — сообщили в УФССП по Челябинской области.

Самое парадоксальное, что в тот же день мужчина договорился с банком и те попросили больше не трогать должника. Он пообещал отныне исправно платить по кредиту. Но теперь он фигурант уголовного дела и ему грозит до года исправительных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU