В Челябинске ураган снес светофор и повалил деревья

СЕГОДНЯ 08:39 2019-06-05T08:41:40+03:00

Плохая погода может продлиться до конца недели

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Мощные порывы ветра днем 4 июня нанесли ущерб инфраструктуре Челябинска. На улице Новороссийской в районе остановки Школа сломалось дерево. К счастью, в момент падения дерева никто не пострадал. Лил дождь, и люди прятались под козырьком.

На цирке порывы ветра покорежили светофор. Конструкция повисла над проезжей частью.

— Самое интересное, что он не потерял контакт с линиями электропередач и продолжил работать, — пишут очевидцы в соцсетях.

Светофор оперативно починили дорожные службы. По данным синоптиков, пасмурная погода продержится в регионе до конца недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU