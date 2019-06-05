В Челябинске ураган снес светофор и повалил деревья
Мощные порывы ветра днем 4 июня нанесли ущерб инфраструктуре Челябинска. На улице Новороссийской в районе остановки Школа сломалось дерево. К счастью, в момент падения дерева никто не пострадал. Лил дождь, и люди прятались под козырьком.
На цирке порывы ветра покорежили светофор. Конструкция повисла над проезжей частью.
— Самое интересное, что он не потерял контакт с линиями электропередач и продолжил работать, — пишут очевидцы в соцсетях.
Светофор оперативно починили дорожные службы. По данным синоптиков, пасмурная погода продержится в регионе до конца недели.
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ИСТОЧНИК KP.RU