Уклонист из Челябинской области сбежал с призывного пункта
Красноармейский райсуд разбирал дело уклониста. Молодого человека признали годным к службе в армии. Он даже добрался до Копейска, где находится сборный пункт, откуда в дальнейшем направляют в войска.
Там парень прошел медкомиссию и его распределили в часть. Оставалось пару дней до того, как челябинец должен был отбыть к месту службы.
— Он самовольно в вечернее время покинул сборный пункт и самостоятельно прибыл к себе домой, тем самым уклонился от прохождения действительной срочной военной службы. Вину по предъявленному обвинению подсудимый признал полностью. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
С уголовной судимостью в армию не берут. Поэтому южноуральца теперь не смогут призвать.
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ИСТОЧНИК KP.RU