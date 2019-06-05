Рядом с Юрюзанью закрылся участок федеральной трассы М-5

СЕГОДНЯ 08:55 2019-06-05T09:00:13+03:00

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На федеральной трассе М-5 в Челябинской области начинаются сезонные ремонты. Потому с 7 июня по 31 августа вводится ограничение в виде реверсивного движения на участке под Юрюзанью (км 1644+000 — км 1650+000).

— Напоминаем, что все участки, где организованы работы по временной схеме, нанесены на сервис Яндекс.Карты, — пояснили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ФКУ «Упрдор Южный Урал». — Автомобилистам необходимо планировать свой маршрут с учетом летних ремонтных работ.

Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» — 8 (351) 266-65-63.

ИСТОЧНИК KP.RU