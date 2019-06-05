Рядом с Юрюзанью закрылся участок федеральной трассы М-5
Ограничение вводится до 31 августа
На М-5 начинаются ремонты. Планируйте маршруты заранее! Фото: Архив "КП".
Изменить размер текста:
На федеральной трассе М-5 в Челябинской области начинаются сезонные ремонты. Потому с 7 июня по 31 августа вводится ограничение в виде реверсивного движения на участке под Юрюзанью (км 1644+000 — км 1650+000).
— Напоминаем, что все участки, где организованы работы по временной схеме, нанесены на сервис Яндекс.Карты, — пояснили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ФКУ «Упрдор Южный Урал». — Автомобилистам необходимо планировать свой маршрут с учетом летних ремонтных работ.
Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» — 8 (351) 266-65-63.
ИСТОЧНИК KP.RU