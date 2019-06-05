2019-06-05T09:00:13+03:00
Общество

Рядом с Юрюзанью закрылся участок федеральной трассы М-5

Ограничение вводится до 31 августа
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
На М-5 начинаются ремонты. Планируйте маршруты заранее! Фото: Архив "КП".На М-5 начинаются ремонты. Планируйте маршруты заранее! Фото: Архив "КП".
Изменить размер текста:

На федеральной трассе М-5 в Челябинской области начинаются сезонные ремонты. Потому с 7 июня по 31 августа вводится ограничение в виде реверсивного движения на участке под Юрюзанью (км 1644+000 — км 1650+000).

— Напоминаем, что все участки, где организованы работы по временной схеме, нанесены на сервис Яндекс.Карты, — пояснили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ФКУ «Упрдор Южный Урал». — Автомобилистам необходимо планировать свой маршрут с учетом летних ремонтных работ.

Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» — 8 (351) 266-65-63.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ГАИ случился сбой из-за которого перестали регистрировать машины и выдавать права
Уклонист из Челябинской области сбежал с призывного пункта
В Челябинске ураган снес светофор и повалил деревья
Экс-начальник ГИБДД из Чебаркуля, который попался пьяным за рулем, скрывается от суда
Житель Челябинской области попал под уголовную статью за то, что пытался «отбить» свою машину матом
Строитель, который мог убить школьницу в Магнитогорске, будет отвечать в суде
Челябинец предложил убрать забор от здания правительства Челябинской области
В Челябинске пройдет Бессмертный полк русских писателей
Гигантское захоронение обломков бетона обнаружили рыбаки в горной реке в Челябинской области
На пост ректора челябинского педуниверситета претендуют две женщины
Дом-великан с 28 подъездами удивляет жителей Зауралья
Полиция отыскала хулигана, который обстреливал машины и прохожих в Парковом
В Челябинской области набирают на работу лже-газовщиков
Директора детдома в Челябинской области поймали на краже миллиона рублей
Жителей Челябинска «атакуют» летучие мыши и бабочки
Челябинская коза по имени Даша стала звездой соцсетей
На фасаде пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске появились белые птицы
На Южном Урале сильный ветер унес детский батут на проезжую часть
Алексей Текслер познакомился с суперпрофи ограниченных возможностей здоровья
Источник назвал возможную причину увольнения Пола Щехуры из челябинского «Трактора»
В Челябинске на железной дороге поймали подростков, которые подкладывали камни на рельсы
В Челябинске нашли 10 артиллерийских снарядов возле железной дороги
В Челябинске по Кировке пройдут десятки Пушкиных
В службе судебных приставов Челябинской области сменился руководитель