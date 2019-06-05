В ГАИ случился сбой из-за которого перестали регистрировать машины и выдавать права
6 июня принимать граждан будут дольше
В программном обеспечении ГИБДД случился сбой. Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В программном обеспечении федерального ГИБДД 5 июня случился сбой. Из-за этого в МРЭО на Харлова, 20 и МФЦ на Университетской набережной в Челябинске не принимают граждан, которые хотели зарегистрировать авто, получить и заменить права. Вскоре работу ведомства обещали наладить.
— Граждане, подавшие заявки через Единый портал государственных услуг на 05 июня, будут приняты 06 июня вне очереди, — сообщили в УГИБДД Челябинска.
В ведомстве добавили что МРЭО на Харлова, 20 6 июня примет граждан с 8.00 до 20.30.
ИСТОЧНИК KP.RU