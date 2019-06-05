В ГАИ случился сбой из-за которого перестали регистрировать машины и выдавать права

СЕГОДНЯ 08:56 2019-06-05T08:57:33+03:00

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В программном обеспечении федерального ГИБДД 5 июня случился сбой. Из-за этого в МРЭО на Харлова, 20 и МФЦ на Университетской набережной в Челябинске не принимают граждан, которые хотели зарегистрировать авто, получить и заменить права. Вскоре работу ведомства обещали наладить.

— Граждане, подавшие заявки через Единый портал государственных услуг на 05 июня, будут приняты 06 июня вне очереди, — сообщили в УГИБДД Челябинска.

В ведомстве добавили что МРЭО на Харлова, 20 6 июня примет граждан с 8.00 до 20.30.

ИСТОЧНИК KP.RU