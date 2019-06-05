ОГЭ-2019 в Челябинской области: стали известны результаты экзаменов по иностранному языку

СЕГОДНЯ 09:59 2019-06-05T09:59:32+03:00

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В среду, 5 июня, официально объявлены результаты экзаменов по иностранному языку среди выпускников девятого класса, сообщает пресс-служба министерства образования Челябинской области.

— Практически все ребята сдали ОГЭ успешно: 48% получили отметку «отлично», а еще 38% выполнили задания на оценку «хорошо», — рассказала журналисту КП-Челябинск и.о. первого заместителя министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Школьники могут узнать свой результат в родной школе или на сайте Регионального центра оценки качества и информатизации образования. В последнем случае нужно перейти по этой ссылке и ввести свои имя, фамилию и паспортные данные.

Апелляцию по результатам ОГЭ по иностранному языку можно подать в течение двух рабочих дней, то есть 6 и 7 июня.

Напоминаем, что в Челябинской области работает горячая линия по ОГЭ и ЕГЭ: +7 (351) 263-25-17.

ИСТОЧНИК KP.RU