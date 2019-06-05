Грязная и злая: жительница Челябинска едва не выпала из маршрутки на остановке

СЕГОДНЯ 10:25 2019-06-05T10:25:51+03:00

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Читательница КП-Челябинск Наталья Касаткина живет в Чурилово. Общественный транспорт туда практически не ходит — только маршрутки. К особенностям «газелей» и «пазиков» женщина давно привыкла и уже не обращает внимания на грязь в салоне и лихачества местных водил. Но вчера по вине одного из них она чуть было не покалечилась.

Инцидент произошел на остановке «Поликлиника» в Металлургическом районе. Женщина выходила из передней двери маршрутки № 92. Занесла одну ногу над тротуаром — и маршрутка тронулась.

— В салоне было всего несколько человек. Водитель прекрасно видел, что на выход готовятся двое: мужчина, а за ним — я. Однако он не дождался, пока я выйду на улицу, даже не закрыл двери. Просто нажал на газ и поехал! — рассказывает Наталья.

Женщина чудом смогла удержаться на ступеньках маршрутки. Она схватилась руками за грязный борт. Люди на остановке закричали водителю, и тогда тот тормознул.

Пострадавшая женщина надеется, что водителя накажут. Фото: Наталья Касаткина.

— Подошел ко мне, объясняются: я торопился. А я стою напуганная, грязная, в испачканной белой куртке, — рассказывает Наталья.

Дама надеется, что огласка поможет наказать горе-водителя, ведь спешка стала обычным делом для капитанов маршруток и в такой ситуации сегодня может оказаться каждый.

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ИСТОЧНИК KP.RU