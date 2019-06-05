Точно в цель, уверенно вперед: Челябинвестбанк выступил партнером фестиваля детского дворового футбола «Метрошка»

СЕГОДНЯ 12:35 2019-06-05T12:35:20+03:00

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Челябинвестбанк уделяет много внимания продвижению здорового образа жизни и поддерживает спортивные соревнования различного формата в Челябинской области. В 2019 году банк впервые выступил партнером фестиваля «Метрошка-2019», собравшего 1-2 июня на футбольном поле стадиона «Калибр» около 250 юных спортсменов.

«Футбол — это, в первую очередь, умение играть в команде, целеустремленность и решительность. И то, что вы выходите сегодня на поле, — это уже большое достижение, — приветствовала участников Ирина Гриднева, начальник управления маркетинга и продаж Челябинвестбанка. — Желаю спортсменам ярких голов, азарта футбольных побед, а болельщикам — незабываемых эмоций!»

На разных этапах «Метрошки» фестиваль поддерживают также Демидовский (г. Златоуст), Миасский, Копейский филиалы ПАО «Челябинвестбанк».

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU