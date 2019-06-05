2019-06-05T13:56:51+03:00
Общество

Для жителей ветхо-аварийных домов в Челябинской области строится дом

Новые квартиры получат 207 семей
Ольга АНТОНОВА
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Для переселенцев из бараков строится дом. Фото: minstroy74.ruДля переселенцев из бараков строится дом. Фото: minstroy74.ru
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В Сатке строится дом для переселенцев из аварийного жилья. В высотке купят 207 квартир для жителей 17 старых бараков Сатки, Бакала и Бердяуша. Дом сдадут в декабре, сообщает минстрой Челябинской области. У дома появится детская площадка, парковочные места, будут высажены деревья.

Согласно условиям контрактов, квартиры переселенцы получат до конца декабря. Большая работа финансируется с привлечением областного и федерального финансирования.

Из бюджета региона на эти цели уже направлено около 190 млн рублей. Федеральная составляющая — 88 млн руб.

Расселение ветхо-аварийного жилого фонда — один из приоритетов для главы региона Алексея Текслера. В обращении к Законодательному Собранию глава региона он сказал:

— Продолжится работа по расселению аварийного жилого фонда. У нас в области такого жилья свыше 350 тыс кв м. И это, как мне думается, довольно сдержанная оценка, поскольку он каждый год прирастает новыми объемами. Мы включаемся в соответствующий федеральный проект. Объем средств госпрограммы в 2019 году — 1 миллиард 174 миллиона рублей. В следующем году увеличим этот объем более чем на треть. До 2024 года минимум три с половиной тысячи семей, или 11 тысяч человек, переедут в новые квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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