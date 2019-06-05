Канны увидят короткометражку о Челябинской области

СЕГОДНЯ 13:52 2019-06-05T13:52:31+03:00

Уже не терпится, что там про нас хорошее скажут. Фото: Евгения ГУСЕВА

Скорее всего, она расскажет о туристической привлекательности нашего края

Изменить размер текста: A A

На днях в Челябинскую область приедет съемочная группа из Ирана. на южном Урале кинематографисты собирают снять короткометражный фильм, который позже покажут на каннском фестивале, сообщает газета «Южноуральская панорама».

— Мы планируем снять короткометражный фильм, который в мае будущего года будет заявлен для участия в 73-м Каннском кинофестивале, — рассказал Сафави Сейедмехди.

Идея фильма не разглашается. Но сомнений в том, что это будет качественная работа, у челябинцев нет: работы иранских режиссеров традиционно входят в число лучших в Каннах.

Скорее всего, фильм расскажет о красивой природе и интересных местах нашего региона, ведь съемочная группа приедет в составе официальной делегации из Ирана, которая намерена наладить с нами туристические мосты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU