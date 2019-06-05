2019-06-05T13:52:31+03:00
Общество

Канны увидят короткометражку о Челябинской области

Скорее всего, она расскажет о туристической привлекательности нашего края
Ирина ГОЛЛАЙ
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Уже не терпится, что там про нас хорошее скажут.Уже не терпится, что там про нас хорошее скажут.Фото: Евгения ГУСЕВА
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На днях в Челябинскую область приедет съемочная группа из Ирана. на южном Урале кинематографисты собирают снять короткометражный фильм, который позже покажут на каннском фестивале, сообщает газета «Южноуральская панорама».

— Мы планируем снять короткометражный фильм, который в мае будущего года будет заявлен для участия в 73-м Каннском кинофестивале, — рассказал Сафави Сейедмехди.

Идея фильма не разглашается. Но сомнений в том, что это будет качественная работа, у челябинцев нет: работы иранских режиссеров традиционно входят в число лучших в Каннах.

Скорее всего, фильм расскажет о красивой природе и интересных местах нашего региона, ведь съемочная группа приедет в составе официальной делегации из Ирана, которая намерена наладить с нами туристические мосты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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