2019-06-05T15:48:01+03:00
Происшествия

Ураган сорвал крышу со здания «Почты России» в Челябинской области

В момент ЧП в помещении находились 36 человек
Валентина ВАГАНОВА
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Никто из людей не пострадал. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области.Никто из людей не пострадал. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области.
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На Южном Урале прошел ураган. Он повалил деревья, дорожные знаки, погнул светофор. А в Магнитогорске повредил кровлю на двухэтажном здании «Почты России». ЧП произошло сегодня днем, 5 июня. Внутри находились 36 человек. На место оперативно прибыли спасатели. Также приехал директор городского отдела «Почта России».

— Погибших и пострадавших нет. Для ликвидации последствий происшествия привлечено 21 человек и восемь единиц техники, — рассказали корреспонденту «КП-Челябинск» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

На месте работали спецслужбы. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области.

На месте работали спецслужбы. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сейчас решается вопрос о восстановлении кровли. Здание функционирует в штатном режиме.

По данным синоптиков, завтра, 6 июня, тоже ожидается сильный ветер. Порывы достигнут 20 м/с. Будьте осторожны: на улице избегайте деревьев, дорожных знаков, рекламных щитов — их может повалить ветром.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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