В Челябинске демонтировали тысячу незаконных вывесок

СЕГОДНЯ 15:45 2019-06-05T15:51:04+03:00

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5 июня служба демонтажа Челябинска устроила рейд в центре города. Искали нелегальные вывески. В областной столице действует дизайн-код на гостевых маршрутах. Все вывески должны следовать нормам. Бизнес сначала по-хорошему просят снять рекламу, а если этого не происходят, демонтируют и выставляют счет.

— Свою работу служба демонтажа начала с офисного здания по улице Цвиллинга, 66Б. Собственникам заранее выдавалось уведомление о демонтаже вывески в установленный законом срок, однако самостоятельно они этого не сделали. В результате снимать их будет служба демонтажа. Кстати, по этому адресу несколько вывесок, которые не соответствуют дизайн-коду. Как только служба демонтажа закончит работу здесь, они продолжат ее на других адресах, — цитирует депутата Александра Галкина, который курирует этот вопрос, издание «Вечерний Челябинск».

Сегодня в городе демонтировано порядка тысячи не соответствующих требованиям вывесок, баннеров и растяжек, до конца года планируется убрать еще несколько тысяч незаконных конструкций.

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ИСТОЧНИК KP.RU