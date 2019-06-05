В Челябинске на продажу выставили нефтесклад
Цену продавец предпочитает обсудить по телефону
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В редакцию «Комсомольской правды» обратился читатель с просьбой помочь ему найти покупателя на нефтесклад.
— Нефтесклад с ж/д тупиком находится в Курчатовском районе. Площадь земельного участка — 9547 квадратных метров. Общий объем резервуарного парка — 1157 кубических метров, — сообщает продавец.
А вот стоимость объекта продажи продавец нефтесклада предпочел не называть, сославшись на то, что это все обсуждаемо в личном разговоре.
Одним словом, если вы планируете открывать новый или расширять имеющийся бизнес, и вам нужно место для хранения продуктов нефтепереработки, звоните по телефону: (351) 722-78-87.
ИСТОЧНИК KP.RU