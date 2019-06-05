2019-06-05T16:04:53+03:00
Общество

В Челябинске засняли таксиста, который работает с голой грудью

Люди надеются, что так он не приезжает на вызовы
Андрей АБРАМОВ
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Топлесс-таксист удивил челябинцев.Топлесс-таксист удивил челябинцев.Фото: кадр с видео
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Представьте, вызвали вы такси, садитесь в машину и тут на вас смотрит обнаженная грудь водителя. Похоже, для Челябинска эта неоднозначная ситуация вполне реальна. В редакцию «КП-Челябинск» читатели прислали видео.

Обычная черная легковушка, обклеенная стикерами агрегатора служб такси. А внутри габаритный водитель.

— Этого таксиста сняли в районе Сада Победы. Было это на той неделе, когда жара стояла. Интересно, он так по вызовам ездит? Я, конечно, понимаю, как говорится, что естественно, то не безобразно. Но это выглядит, как злоупотребление принципами поговорки, — сопроводил читатель комментарием ролик.

Ранее мы писали, почему в Челябинске такси стали часто попадать в аварии.

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Обычный челябинский таксист.

ИСТОЧНИК KP.RU

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