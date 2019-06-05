Маршрутчик из Челябинска возит пассажиров с грудой металлолома

СЕГОДНЯ 16:13 2019-06-05T16:14:27+03:00

Груда металла лежала посреди салона. Фото: кадр с видео

В случае аварии, беды не миновать

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5 июня в соцсетях появился ролик, на котором пассажиры маршрутного такси запечатлели неприглядную картину: вместе с людьми в тесной машине везли кучу ржавого металла.

— Безопасная маршрутка. Водитель решил, что так можно людей перевозить. Да, силой никто не гонит в маршрутку, не хочешь — иди пешком. Или езжай с металлоломом, — написал автор ролика.

Видео про маршрутки привычно вызвало шквал комментариев.

— Нужно передать информацию в ГИБДД. Нельзя перевозить людей с таким опасным грузом. А если авария?

— К людям относятся как к скоту. Верните нормальный общественный транспорт!

Кстати, не все водители маршруток в Челябинске хамски относятся к пассажирам. Например, один водитель бесплатно возит отличников, а другой поет душевные песни.

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Металлом в маршрутке.

ИСТОЧНИК KP.RU