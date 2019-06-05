Алексей Текслер выдвинулся на пост губернатора Челябинской области

СЕГОДНЯ 16:13 2019-06-05T16:13:56+03:00

Первым из кандидатов он подал документы в региональный избирком

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В избирательную комиссию Челябинской области Текслер пришел ровно в назначенное время. Процедура подачи документов заняла не более десяти минут. Он первым зарегистрировался в качестве кандидата на пост губернатора Челябинской области. Алексей Текслер - самовыдвиженец.

6 июня, глава региона работает на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Алексей Текслер рассказал о своей программе в Петербурге:

— Запланировано участие в нескольких сессиях, участие в пленарном заседании, которое будет проводить президент России. Будут и двусторонние встречи, в том числе, международные. Планируется подписание соглашений, в том числе, с банками, по привлечению инвестиций в Челябинскую область.

Кроме того, Текслера анонсировал конкурс отбора руководителя возрождаемого им министерства промышленности:

— Я объявлю открытый конкурс на позицию министра промышленности. Запустим процедуру в ближайшее время, я дал распоряжение готовить документацию, — сказал Алексей Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU