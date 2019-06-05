2019-06-05T17:10:18+03:00
Происшествия

Ураганный ветер сорвал крышу со здания почты в Магнитогорске

В момент ЧП в здании были десятки сотрудников
Андрей АБРАМОВ
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Ветер сорвал кровлю здания. Фото: ГУ МЧС по Челябинской областиВетер сорвал кровлю здания. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
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В Челябинской области продолжает бушевать стихия. Днем 5 июня ветер сорвал кровлю со здания почты в Магнитогорске. Перекрытия рухнули на внутренний двор. Никто не пострадал.

— В район происшествия были направлены силы и средства муниципального звена , в том числе подразделения федеральной противопожарной службы. На месте также находится директор городского отдела «Почта России», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

В момент происшествия в здании находилось 36 человек. Посылки и письма также не пострадали. Здание будет функционировать в штатном режиме. Решается вопрос о восстановлении кровли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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