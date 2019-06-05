2019-06-05T17:17:30+03:00
Общество

Соревнования рыбаков по ловле спиннингом прошли в Челябинской области

Первое место занял участник из Кургана
Сергей УФИМЦЕВ
Поделиться:
Погода за время состязаний постоянно менялась. Фото: Николай Федерягин.Погода за время состязаний постоянно менялась. Фото: Николай Федерягин.
Изменить размер текста:

Кубок Челябинской области по ловле спиннингом с берега прошел на днях на озере Малый Кисегач. В нем участвовали спортсмены не только с Южного Урала, но и из Курганской области.

— Состязания можно назвать боем безразрядников против мастеров. Причем, первые почти вырвали победу, заняв второе и третье место на пьедестале, — рассказал президент Федерации рыболовного спорта Челябинской области Николай Федерягин.

Кубок Челябинской области по ловле спиннингом с берега прошел на озере Малый Кисегач. Фото: Николай Федерягин.

Кубок Челябинской области по ловле спиннингом с берега прошел на озере Малый Кисегач. Фото: Николай Федерягин.

Соревнования длились четыре периода по 45 минут. За это время на Малом Кисегаче постоянно менялась погода. То сильный ветер, то дождь, то солнечно. У участников рвались лески и отрывались приманки, но никого это не остановило.

— Рыба тоже реагировала на перемену погоды, и спортсменам пришлось применить все свое мастерство для улова, — говорит Николай Федерягин.

Кто победил в соревнованиях

1 место — Алексей Спирин (Курган)

2 место — Артем Копылов (Усть-Катав)

3 место — Виктор Омельченко (Челябинск)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Штормовое предупреждение продлено в Челябинской области
Ураганный ветер сорвал крышу со здания почты в Магнитогорске
Алексей Текслер выдвинулся на пост губернатора Челябинской области
Маршрутчик из Челябинска возит пассажиров с грудой металлолома
В Челябинске засняли таксиста, который работает с голой грудью
В Челябинске на продажу выставили нефтесклад
Ураган сорвал крышу со здания «Почты России» в Челябинской области
В Челябинске демонтировали тысячу незаконных вывесок
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» провели благотворительный утиный заплыв
Канны увидят короткометражку о Челябинской области
Для жителей ветхо-аварийных домов в Челябинской области строится дом
Точно в цель, уверенно вперед: Челябинвестбанк выступил партнером фестиваля детского дворового футбола «Метрошка»
Жителям Челябинска придется платить за свет новой компании
Путин назначил генерала начальником ФСБ в Челябинской области
Грязная и злая: жительница Челябинска едва не выпала из маршрутки на остановке
ОГЭ-2019 в Челябинской области: стали известны результаты экзаменов по иностранному языку
В ГИБДД Челябинской области временно перестали регистрировать машины и выдавать права
Рядом с Юрюзанью закрылся участок федеральной трассы М-5
Уклонист из Челябинской области сбежал с призывного пункта
В Челябинске ураган снес светофор и повалил деревья
Экс-начальник ГИБДД из Чебаркуля, который попался пьяным за рулем, скрывается от суда