Соревнования рыбаков по ловле спиннингом прошли в Челябинской области

СЕГОДНЯ 17:17 2019-06-05T17:17:30+03:00

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Кубок Челябинской области по ловле спиннингом с берега прошел на днях на озере Малый Кисегач. В нем участвовали спортсмены не только с Южного Урала, но и из Курганской области.

— Состязания можно назвать боем безразрядников против мастеров. Причем, первые почти вырвали победу, заняв второе и третье место на пьедестале, — рассказал президент Федерации рыболовного спорта Челябинской области Николай Федерягин.

Кубок Челябинской области по ловле спиннингом с берега прошел на озере Малый Кисегач. Фото: Николай Федерягин.

Соревнования длились четыре периода по 45 минут. За это время на Малом Кисегаче постоянно менялась погода. То сильный ветер, то дождь, то солнечно. У участников рвались лески и отрывались приманки, но никого это не остановило.

— Рыба тоже реагировала на перемену погоды, и спортсменам пришлось применить все свое мастерство для улова, — говорит Николай Федерягин.

Кто победил в соревнованиях

1 место — Алексей Спирин (Курган)

2 место — Артем Копылов (Усть-Катав)

3 место — Виктор Омельченко (Челябинск)

ИСТОЧНИК KP.RU