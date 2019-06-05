Штормовое предупреждение продлено в Челябинской области
Синоптики предупреждают: 6 июня в Челябинской области ожидается ураганный ветер. Порывы будут достигать 20 метров в секунду. Возможны небольшие дожди. Днем воздух прогреется до +20 градусов.
— Повышается вероятность возникновения ЧС. Возможны аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем, угрозой перехода природных пожаров на населенные пункты. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, увеличение площади природных пожаров до крупных, — предупреждают в ГУ МЧС по Челябинской области.
Южноуральцам напоминают о технике безопасности. Лучше не выходить из дома. А если ветер застал на улице, то не стоит прятаться под деревьями, остановками, рекламными щитами и деревьями.
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ИСТОЧНИК KP.RU