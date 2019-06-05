2019-06-05T19:00:21+03:00
Общество

Южноуральцев приглашают на «Ариэль-Фест»

Гости смогут насладиться музыкой и живописной природой
Андрей АБРАМОВ
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Фестиваль пройдет на озере Увильды.Фестиваль пройдет на озере Увильды.
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С 5 по 7 июля на озере Увильды состоится первый всероссийский «Ариэль-Фест». Организаторы обещают шоу для любителей «живого звука» всех поколений.

— Драйв, позитив, летнее настроение, загар и купание, солнце, озеро и лес, лучшие музыкальные коллективы Южного Урала и России, живописнейшая природа. Сцена будет установлена на водной глади Увильдов, а публика расположится на песчаном пляже, — рассказывают организаторы.

Создатели фестиваля хотят продемонстрировать качественные авторские музыкальные выступления и познакомить авторов с представителями музыкальной индустрии для дальнейшего сотрудничества.

Главные гости «Ариэль», «Ананасов и Ко» и московская команда «Сон Лемура».

Фестиваль пройдет на база «Омега» в районе поселка Красный Камень. О проживании нужно позаботиться заранее. Помимо палаточного лагеря, можно разместиться в коттержах и летних домиках. Будут работать торговые точки, пункты питания, полевые кухни, ресторан, палатки народных напитков, игровые зоны, детская площадка, пляж, прокат лодок.

Бронирование по телефонам: +7-902-6111-350; +7-908-8262-357; (351) 729-80-89.

ИСТОЧНИК KP.RU

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