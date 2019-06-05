Начальник колонии в Челябинской области задержан за взятку

СЕГОДНЯ 19:47 2019-06-05T19:50:05+03:00

Изменить размер текста: A A

5 июня оперативники задержали начальника ИК-15, что находится в Копейске. Руководителя подозревают в получении взяток. Об этом КП-Челябинск сообщил источник в силовых структурах.

В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть информацию о задержании. По предварительной информации, начальник ИК за мзду закрывал глаза на незаконную торговлю «запрещенкой» на территории зоны. Что именно продавали арестанты — неизвестно. В колониях запрещены скоропортящиеся продукты, например, колбасы и полуфабрикаты, а также алкоголь.

Согласно уголовному кодексу, за получение взятки грозит от трех до пятнадцати лет колонии. Все зависит от суммы. Также предусмотрен внушительный штраф.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU