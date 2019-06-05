2019-06-05T19:50:05+03:00
Общество

Начальник колонии в Челябинской области задержан за взятку

По предварительной информации, на территории закрытого учреждения продавали запрещенные продукты
Олег ПАВЛОВ
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Начальник ИК-15 в Копейске задержан за взятку. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧНачальник ИК-15 в Копейске задержан за взятку. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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5 июня оперативники задержали начальника ИК-15, что находится в Копейске. Руководителя подозревают в получении взяток. Об этом КП-Челябинск сообщил источник в силовых структурах.

В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть информацию о задержании. По предварительной информации, начальник ИК за мзду закрывал глаза на незаконную торговлю «запрещенкой» на территории зоны. Что именно продавали арестанты — неизвестно. В колониях запрещены скоропортящиеся продукты, например, колбасы и полуфабрикаты, а также алкоголь.

Согласно уголовному кодексу, за получение взятки грозит от трех до пятнадцати лет колонии. Все зависит от суммы. Также предусмотрен внушительный штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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