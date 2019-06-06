2019-06-06T03:14:05+03:00
Общество

Лайфхак в плохую погоду: житель Челябинска выгуливает свою собаку, не выходя из машины

Видео попало в соцсети
Ирина КАРЕЛИНА
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Челябинец выгуливает собаку, не выходя из машины. Кадр из видео, соцсетиЧелябинец выгуливает собаку, не выходя из машины. Кадр из видео, соцсети
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5 июня в Челябинске было всего +7 градусов Цельсия, а еще дождь и ураганный ветер. Как говорится, в такую погоду хороший хозяин собаку из дому не выгонит. А что делать, если песик сам тащит тебя на улицу? Пользователей соцсети удивила смелка горожанина. Мужчина выгуливал свою собаку, не выходя из автомобиля. Она бежала, а он ехал рядом, высунув в окно руку с поводком.

Необычный способ выгуливания собаки снял из окна очевидец. Он выложил видео в соцсети.

Челябинец, не выходя из машины, выгуливал свою собаку.

— Заводя собаку, будь готов выходить на улицу в любую погоду. Резиновые ботинки, теплые носки, хороший дождевик. На собаку тоже есть комбезы любой формы и размера. И мыть придется только лапы, — прокомментировала жительница Челябинска Аполлинария.

Впрочем, уровень лени этого хозяина еще не достиг предела. Напомним, другой житель Челябинска выгуливал свою собаку прямо через окно на первом этаже. Эту историю тоже бурно обсуждали в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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