«Приплыли»: в Челябинской области автомобиль утонул в луже
ЧП произошло в Копейске между между улицами Кожевникова и Томилова. После дождя участок дороги затопило. Автомобилист подумал, что проедет через образовавшуюся лужу. Но не тут-то было. На дне этого «озера» оказалась яма. Машина частично утонула в воде и застряла. Доставали ее при помощи грузовой ГАЗели. Фото опубликовали в группе «Подслушано Копейск» с подписью «Приплыли».
— Не зная брода, не суйся в воду, — вспомнили пословицу подписчики группы.
Местные жители говорят, что здесь после каждого дождичка такое озеро, и лучше в него не соваться.
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ИСТОЧНИК KP.RU