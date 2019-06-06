2019-06-06T03:14:26+03:00
Общество

«Приплыли»: в Челябинской области автомобиль утонул в луже

Его пришлось вытягивать грузовиком
Ирина КАРЕЛИНА
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Автомобиль застрял в луже. Фото: vk.com/podslushano_kopАвтомобиль застрял в луже. Фото: vk.com/podslushano_kop
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ЧП произошло в Копейске между между улицами Кожевникова и Томилова. После дождя участок дороги затопило. Автомобилист подумал, что проедет через образовавшуюся лужу. Но не тут-то было. На дне этого «озера» оказалась яма. Машина частично утонула в воде и застряла. Доставали ее при помощи грузовой ГАЗели. Фото опубликовали в группе «Подслушано Копейск» с подписью «Приплыли».

— Не зная брода, не суйся в воду, — вспомнили пословицу подписчики группы.

Местные жители говорят, что здесь после каждого дождичка такое озеро, и лучше в него не соваться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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