Житель Магнитогорска сломал руку, упав в вырытую дорожниками яму

СЕГОДНЯ 03:14 2019-06-06T03:14:48+03:00

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Компания молодых людей гуляла ночью. По словам одного из них, за разговорами он не заметил в темноте глубокую яму и провалился в нее.

— Это пересечение Карла Маркса — Зеленый Лог. В данный момент там прокладывают трамвайные пути. Ни освещения, ни ограждения. Я упал в яму и сломал себе руку. Был абсолютно трезв. Куда можно обратиться по данной ситуации? — написал в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК пользователь соцсети с ником Noah Soulless.

Яма находится не на тротуаре, а на газоне. Но это не отменяет ответственности со стороны работников.

— Должно быть и ограждение, и освещение, и временные пути обхода, и временные дорожные знаки. Все это показано в стройгенплане проекта организации строительства и заложено в смете. Просто подрядчик сэкономил на этом. В прокуратуру можно написать, в ГАСН (Государственный архитектурно-строительный надзор). Если есть ущерб, то в суд.

В Магнитогорске вообще на такие вещи забивают. Почти 8 месяцев ковыряли площадь Мира — и ни знаков, ни ограждений. Мамы с колясками в яме со щебнем ползут в поликлинику, тут же техника что-то возит, копает. Хорошо, что трагедии не случилось, — прокомментировал подписчик группы Василий.

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ИСТОЧНИК KP.RU