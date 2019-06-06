Не продержался и месяца: в Челябинске разрушается только что отремонтированный фонтан

СЕГОДНЯ 05:03 2019-06-06T05:03:40+03:00

Его реставрация обошлась казне в девять миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

В Металлургическом районе Челябинска выключили недавно отремонтированный фонтан, который расположен на улице Богдана Хмельницкого. Всего через месяц после ремонта между гранитными плитами облицовки расходятся швы, отваливается тротуарная плитка, сообщают в социальных сетях горожане.

Люди, естественно, возмущены. Но чиновники из районной администрации сохраняют спокойствие.

— Мы уже обратились к подрядчику, который вел ремонтные работы и взял на себя трехгодичные гарантийные обязательства. Все замечания своевременно устранят, — пообещал глава Металлургического района Сергей Кочетков. По его мнению, проблема вызвана тем, что ремонт проводился в непростых погодных условиях - в холодное время года.

Напомним, ремонт фонтана обошелся казне в солидную сумму. Речь идет о девяти миллионах рублей. Реконструкция была закончена к 9 мая.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU