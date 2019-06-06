2019-06-06T05:03:40+03:00
Общество

Не продержался и месяца: в Челябинске разрушается только что отремонтированный фонтан

Его реставрация обошлась казне в девять миллионов рублей
Лидия ПЕСКОВА
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Горожане разочарованы.Горожане разочарованы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Металлургическом районе Челябинска выключили недавно отремонтированный фонтан, который расположен на улице Богдана Хмельницкого. Всего через месяц после ремонта между гранитными плитами облицовки расходятся швы, отваливается тротуарная плитка, сообщают в социальных сетях горожане.

Люди, естественно, возмущены. Но чиновники из районной администрации сохраняют спокойствие.

— Мы уже обратились к подрядчику, который вел ремонтные работы и взял на себя трехгодичные гарантийные обязательства. Все замечания своевременно устранят, — пообещал глава Металлургического района Сергей Кочетков. По его мнению, проблема вызвана тем, что ремонт проводился в непростых погодных условиях - в холодное время года.

Напомним, ремонт фонтана обошелся казне в солидную сумму. Речь идет о девяти миллионах рублей. Реконструкция была закончена к 9 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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