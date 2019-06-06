Не продержался и месяца: в Челябинске разрушается только что отремонтированный фонтан
В Металлургическом районе Челябинска выключили недавно отремонтированный фонтан, который расположен на улице Богдана Хмельницкого. Всего через месяц после ремонта между гранитными плитами облицовки расходятся швы, отваливается тротуарная плитка, сообщают в социальных сетях горожане.
Люди, естественно, возмущены. Но чиновники из районной администрации сохраняют спокойствие.
— Мы уже обратились к подрядчику, который вел ремонтные работы и взял на себя трехгодичные гарантийные обязательства. Все замечания своевременно устранят, — пообещал глава Металлургического района Сергей Кочетков. По его мнению, проблема вызвана тем, что ремонт проводился в непростых погодных условиях - в холодное время года.
Напомним, ремонт фонтана обошелся казне в солидную сумму. Речь идет о девяти миллионах рублей. Реконструкция была закончена к 9 мая.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU