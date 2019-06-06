2019-06-06T06:53:31+03:00
Общество

В центре Челябинска трамвай сошел с рельсов

Инцидент произошел на Теплотехе
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: читатель КП-Челябинск.Фото: читатель КП-Челябинск.
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Утром в четверг, 6 июня, в самом центре Челябинска трамвай сошел с рельсов и парализовал движение электротранспорта, сообщают читатели КП-Челябинск.

Причиной ЧП, как считают коллеги-водители, стало плохое состояние путей.

— На крестовине, наверное, подпрыгнул, — предполагает Рустам Гайнуллин.

— Чтобы не вылететь, там ползти надо, — советует другим водителям Надежда Кривова.

— А еще лучше — менять пути! — категоричен Михаил Шорин.

Чтобы вернуть многотонный трамвай на рельсы, к месту аварии прибыла аварийка. На данный момент движение восстановлено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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