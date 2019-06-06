В центре Челябинска трамвай сошел с рельсов
Утром в четверг, 6 июня, в самом центре Челябинска трамвай сошел с рельсов и парализовал движение электротранспорта, сообщают читатели КП-Челябинск.
Причиной ЧП, как считают коллеги-водители, стало плохое состояние путей.
— На крестовине, наверное, подпрыгнул, — предполагает Рустам Гайнуллин.
— Чтобы не вылететь, там ползти надо, — советует другим водителям Надежда Кривова.
— А еще лучше — менять пути! — категоричен Михаил Шорин.
Чтобы вернуть многотонный трамвай на рельсы, к месту аварии прибыла аварийка. На данный момент движение восстановлено.
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ИСТОЧНИК KP.RU