В центре Челябинска трамвай сошел с рельсов

СЕГОДНЯ 06:53 2019-06-06T06:53:31+03:00

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Утром в четверг, 6 июня, в самом центре Челябинска трамвай сошел с рельсов и парализовал движение электротранспорта, сообщают читатели КП-Челябинск.

Причиной ЧП, как считают коллеги-водители, стало плохое состояние путей.

— На крестовине, наверное, подпрыгнул, — предполагает Рустам Гайнуллин.

— Чтобы не вылететь, там ползти надо, — советует другим водителям Надежда Кривова.

— А еще лучше — менять пути! — категоричен Михаил Шорин.

Чтобы вернуть многотонный трамвай на рельсы, к месту аварии прибыла аварийка. На данный момент движение восстановлено.

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ИСТОЧНИК KP.RU